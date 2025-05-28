В Казани в ходе проверки с городских улиц было вывезено 340 единиц транспорта, предоставленных кикшеринговыми сервисами: 325 самокатов и 15 велосипедов, припаркованных в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с улиц вывезли 340 самокатов и велосипедов с неправильной парковкой

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани с улиц вывезли 340 самокатов и велосипедов с неправильной парковкой

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Рейд проходил по центральным улицам города, включая Гоголя, Жуковского, Щапова, Маяковского, Чернышевского, Джалиля, а также Профсоюзную, Пушкина, Бутлерова, Островского и Тихомирного.

Все изъятые транспортные средства временно помещены на специальный склад. Владельцы смогут изъятые их только после уплаты штрафа за нарушение правил парковки.

Артём Дергунов