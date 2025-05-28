Прекращено уголовное преследование актера Глеба Калюжного
Как стало известно «Ъ», столичный главк СКР прекратил уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК) в отношении актера Глеба Калюжного. Соответствующее постановление, по предварительным данным, вынес следователь столичного главка 27 мая с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Это произошло после того, как молодой человек добровольно прибыл согласно ранее полученной повестке на сборный пункт городского военкомата Москвы на Угрешскую улицу.
Глеб Калюжный
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Согласно информации источников «Ъ», актер, ранее выражавший желание отдать долг родине в элитных частях специального назначения, направлен для прохождения службы в 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк. Эта часть дислоцирована в старинных казармах на юге столицы и имеет учебный полигон в Подмосковье. Несмотря на почетное название и традиции царской лейб-гвардии, формирование не имеет прямого отношения к «потешному» полку Петра I, а создано в 2013 году на основе частей московского гарнизона, которые начиная с 1919 года под разными названиями занимаются охраной высшего командования Минобороны, его зданий и объектов, участвуют в несении караульной службы, отдании воинских почестей и т. д.
Подробности — в материале «Ъ» «Актер предпочел службу посадке».