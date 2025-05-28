Прекращено уголовное преследование актера Глеба Калюжного

Как стало известно «Ъ», столичный главк СКР прекратил уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК) в отношении актера Глеба Калюжного. Соответствующее постановление, по предварительным данным, вынес следователь столичного главка 27 мая с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Это произошло после того, как молодой человек добровольно прибыл согласно ранее полученной повестке на сборный пункт городского военкомата Москвы на Угрешскую улицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Калюжный

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глеб Калюжный

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно информации источников «Ъ», актер, ранее выражавший желание отдать долг родине в элитных частях специального назначения, направлен для прохождения службы в 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк. Эта часть дислоцирована в старинных казармах на юге столицы и имеет учебный полигон в Подмосковье. Несмотря на почетное название и традиции царской лейб-гвардии, формирование не имеет прямого отношения к «потешному» полку Петра I, а создано в 2013 году на основе частей московского гарнизона, которые начиная с 1919 года под разными названиями занимаются охраной высшего командования Минобороны, его зданий и объектов, участвуют в несении караульной службы, отдании воинских почестей и т. д.

Подробности — в материале «Ъ» «Актер предпочел службу посадке».

Сергей Сергеев