Роберт Кеннеди-мл. занялся защитой страусов в Канаде

Министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего очень обеспокоила судьба 400 страусов в Канаде, обреченных на убой из-за угрозы распространения птичьего гриппа. По мнению министра, страусов надо не убивать, а изучать в интересах науки и развития сельского хозяйства. Он обратился с соответствующим призывом к правительству Канады. Об этом пишет The Times.

Решение о забое 400 страусов на ферме в Эджвуде (провинция Британская Колумбия) было принято Канадским агентством по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA) после того, как в декабре от птичьего гриппа там погибли десятки этих птиц. Решение поддержал Федеральный суд. Однако в дело вмешались организации защиты прав животных, активисты которых проводят акции возле фермы в Эджвуде, требуя сохранить жизнь страусам.

Господин Кеннеди-младший направил письмо главе CFIA Полу Маккиннону, отметив, что «непродуманное уничтожение всего поголовья без проведения свежих анализов и оценки может иметь значительные последствия, в том числе утрату ценного генетического материала, который мог бы раскрыть факторы риска для гибели» от птичьего гриппа. Это, по его словам, важно знать для «будущей устойчивости сельского хозяйства».

Американского министра поддержал глава департамента Минздрава США, отвечающего за программы страхования здоровья, Мехмет Оз. Чиновник заявил, что от убийства птиц «нет никакого толку» и канадцам «надо перестать засовывать головы в песок». Он предложил «просто вывезти этих страусов из Канады» и разместить их у него на ранчо во Флориде. Однако CFIA пока не отменило своих планов по забою птиц.

Алена Миклашевская