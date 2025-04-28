Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями является обязательным условием для урегулирования украинского кризиса. Об этом глава ведомства сообщил в интервью бразильской газете O Globo.

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По словам господина Лаврова, Москва исходит из необходимости невступления Киева в НАТО и подтверждения Украиной нейтрального, внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете 1990 года. Министр отметил, что эти условия являются одной из главных основ для окончательного разрешения конфликта с учетом интересов безопасности России.

Второй основой, по словам главы МИД, является преодоление последствий «правления неонацистского режима в Киеве», сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года. Сергей Лавров также указал, что на повестке стоят задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций и арестных ордеров, а также возвращения замороженных российских активов. Россия намерена добиваться гарантий безопасности от угроз, связанных с деятельностью НАТО и ЕС на западных границах страны.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от требований вернуть Крым. По информации СМИ, мирный план Соединенных Штатов предусматривает сохранение за Россией земель, полученных в ходе военных действий.

Анна Гречко