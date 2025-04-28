Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД РФ назвал условия для урегулирования украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями является обязательным условием для урегулирования украинского кризиса. Об этом глава ведомства сообщил в интервью бразильской газете O Globo.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Лаврова, Москва исходит из необходимости невступления Киева в НАТО и подтверждения Украиной нейтрального, внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете 1990 года. Министр отметил, что эти условия являются одной из главных основ для окончательного разрешения конфликта с учетом интересов безопасности России.

Второй основой, по словам главы МИД, является преодоление последствий «правления неонацистского режима в Киеве», сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года. Сергей Лавров также указал, что на повестке стоят задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций и арестных ордеров, а также возвращения замороженных российских активов. Россия намерена добиваться гарантий безопасности от угроз, связанных с деятельностью НАТО и ЕС на западных границах страны.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от требований вернуть Крым. По информации СМИ, мирный план Соединенных Штатов предусматривает сохранение за Россией земель, полученных в ходе военных действий.

Анна Гречко

Новости компаний Все