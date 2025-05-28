Лавров назвал одно из главных условий России для урегулирования на Украине

Возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины — одно из главных условий России в рамках мирного урегулирования на Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 28 мая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

«Насчет членства в НАТО — напомню, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. Именно это обязательство, именно провозглашение нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса на вечные времена сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и Российской Федерацией, и всеми остальными членами международного сообщества»,— сказал он, выступая на встрече с представителями по вопросам безопасности (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД РФ подчеркнул, что «возвращение к этим клятвенным обещаниям» является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках урегулирования на Украине. Он также напомнил, что это условие было предусмотрено в рамках договоренностей, которых стороны достигли в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле.

В апреле Сергей Лавров говорил, что международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями необходимо для урегулирования украинского кризиса. Он также называл обязательными условиями невступление Киева в НАТО, подтверждение Украиной нейтрального, внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете 1990 года, преодоление последствий «правления неонацистского режима в Киеве», а также восстановление прав меньшинств на Украине.

Подробнее о позиции России — в интервью Сергея Лаврова «Ъ».

Анастасия Домбицкая