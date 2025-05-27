В Шарм-эш-Шейхе откроют генконсульство России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства России в египетском Шарм-эш-Шейхе. Оно станет четвертым диппредставительством Москвы в стране.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В распоряжении указано, что МИД России должен установить численность работников генконсульства и утвердить его штатное расписание. Расходы на открытие и содержание представительства будут выделены из ассигнований, которые Министерство иностранных дел получило из федерального бюджета.
В Египте работают посольство России в Каире, а также генеральные консульства в Александрии и Хургаде. В 2024 году Египет посетили 1,4 млн россиян.
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