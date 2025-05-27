Песков: Европа и США в упор не хотят замечать удары БПЛА по России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Евросоюза и США на удары дронов ВСУ по российским мирным объектам. По его словам, ни одна из сторон не хочет замечать атак Украины, обращая внимание лишь на ответные меры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее, они в упор не хотят это замечать»,— отметил господин Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля добавил, что в случае ударов по Украине «все трубят синхронизированно во все трубы».

Российские силы ПВО с 20 мая сбили 2,3 тыс. беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. 1,4 тыс. из них уничтожены вне зоны спецоперации. В отчете министерства говорилось и об ответных ударах РФ по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, в том числе выпускающим ракетное оружие, ударные беспилотники и компоненты к ним.

О влиянии БПЛА на полеты в России — в материале «Ъ» «Задержки ударили по рейсам».