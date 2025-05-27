Минобороны: силы ПВО за неделю сбили 2,3 тыс. украинских беспилотников

С 20 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 2,3 тыс. беспилотников, в том числе 1,4 тыс. вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России.

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В министерстве заявляют о нанесении ответных ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, выпускающим в том числе ракетное оружие, ударные беспилотники и компоненты к ним. Так обстрелам подверглись Киевская, Одесская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Хмельницкая, Днепропетровская, Харьковская и Тернопольская области.

25 мая стало известно о гибели жительницы Брянской области в результате атаки украинского БпЛА. 22 мая при обстреле ВСУ погиб житель Курской области.