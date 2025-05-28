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Коммерсантъ FM
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Клининг зачастил

В России растет спрос на профессиональную уборку жилья и офисов

Возрастающая занятость россиян стимулирует делегировать свои бытовые задачи профессионалам. Спрос на клининговые услуги со стороны населения вырос на 21% год к году, несмотря на рост цен. Корпоративные клиенты также стали чаще пользоваться услугами клинеров, в том числе из-за активного запуска новых объектов коммерческой недвижимости. В этом году рост рынка продолжится, но его будет сдерживать дефицит персонала.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В январе—апреле 2025 года спрос на услуги клининга в России вырос на 21% год к году, следует из подсчетов «Авито Услуг», с которыми ознакомился «Ъ-Review». По данным «Профи.ру», интерес пользователей платформы к уборке с помощью профессионалов увеличился на 15% год к году. В «Чек Индексе» (сервис фискального оператора «Платформа ОФД») говорят о росте числа чеков в сегменте клининга на 16% и об увеличении среднего чека на 13%, до 3,4 тыс. руб.

Спрос на генеральную уборку и глажку белья вырос на 15%, поддерживающую уборку — на 10%, мытье окон — на 5%, подсчитали в сервисе YouDo. По данным «Авито Услуг», в этом году уборку санузлов и ванных комнат стали заказывать на 41% чаще, кухонь — на 33%. Спрос на мытье духовых шкафов и вытяжек за год вырос на 52% и 56% соответственно, микроволновых печей — на 49%, варочных панелей и плит — на 39%, холодильников — на 45%, светильников и люстр — на 38%, жалюзи — на 32%, окон — 17%, уточнили аналитики.

В жилых помещениях чаще всего клинеров заказывают для уборки арендных квартир, для уборки после ремонта и для химчистки мебели, говорят в «Чек Индексе».

Рынок профессионального клининга демонстрирует стабильный рост в связи со стремлением потребителей к осознанному использованию времени: делегируя бытовые задачи, люди все чаще фокусируются на личном развитии, семье и отдыхе, считает представитель сервиса Qlean. Популярности услуг также способствует цифровизация: мобильные приложения и онлайн-платформы упростили доступ и расширили аудиторию, добавляют там. Руководитель направления франчайзинга DAKO Professional Мария Суходолина не исключает, что рост сегмента также связан с эффектом низкой базы.

Услуги клининга подорожали из-за нежелания граждан самим убираться

Услуги клининга подорожали из-за нежелания граждан самим убираться

Корпоративные заказчики также стали активнее пользоваться услугами клининга. По оценкам директора по техническому обслуживанию и эксплуатации департамента управления недвижимостью Nikoliers Андрея Филиппова, в 2025 году спрос бизнеса на услуги по уборке помещений вырос на 20%. Это связано с продолжающимся вводом новых объемов строительства и стремлением компаний поддерживать высокий уровень санитарии и гигиены в офисах и коммерческих помещениях, поясняет партнер управляющей компании IPFM Павел Люлин.

Рынок клининга в России уже достаточно сильно насыщен и может расти только за счет открытия новых объектов, соглашается Мария Суходолина.

В связи с ростом и числа клининговых компаний сам бизнес может и не получать большего количества заказов, говорит руководитель коммерческого отдела ООО «5+» Анна Номоконова. Например, в январе—октябре 2024 года в России было зарегистрировано почти 6 тыс. новых компаний и ИП в сфере клининга, что на 14% меньше год к году.

Снижение темпов новых открытий обусловлено в том числе дефицитом персонала в отрасли. Больше 80% персонала операторов услуг этого сегмента — это иностранная рабочая сила, и в первую очередь нехватка персонала вызвана оттоком трудовых мигрантов из-за волатильности рубля, говорит руководитель отдела по управлению эксплуатацией объектов недвижимости CORE.XP Наталья Афанасова. Также большую конкуренцию на рынке труда создают пункты выдачи заказов и службы доставки, отмечает Анна Номоконова.

На рынке стало меньше новых клининговых компаний

На рынке стало меньше новых клининговых компаний

Для того чтобы удержать специалистов, клининговые компании поднимают уровень зарплаты, улучшают условия труда и сокращают количество переработок, говорит гендиректор УК Stone Office Ирина Севалкина. В частности, продолжает она, компании нанимают большее количество сотрудников, чтобы сократить рабочее время до восьми-десяти часов с учетом переработок. Фонд оплаты труда клининговых компаний за последние пять лет вырос в два-три раза, но пропорционально поднять цены на свои услуги не получается, говорит Мария Суходолина.

В будущем спрос на клининг будет расти. Строительство новых жилых комплексов, бизнес-центров и другой недвижимости будет способствовать развитию рынка, уверен руководитель клининговой компании DID-clean Дмитрий Вахранев. Только в Москве объем ввода новых офисов в 2025 году вырастет на 28%, до 730 тыс. кв. м. Дефицит персонала в отрасли приведет к еще большему повышению зарплат и, как следствие, стоимости услуг для конечных потребителей, считает Наталья Афанасова. Цены на услуги уборки в текущем году продолжат рост еще на 10–15%, что связано с продолжающимся кадровым дефицитом и ростом стоимости оборудования, резюмирует Павел Люлин.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Дарья Андрианова

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