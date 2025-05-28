Клининг зачастил

Возрастающая занятость россиян стимулирует делегировать свои бытовые задачи профессионалам. Спрос на клининговые услуги со стороны населения вырос на 21% год к году, несмотря на рост цен. Корпоративные клиенты также стали чаще пользоваться услугами клинеров, в том числе из-за активного запуска новых объектов коммерческой недвижимости. В этом году рост рынка продолжится, но его будет сдерживать дефицит персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В январе—апреле 2025 года спрос на услуги клининга в России вырос на 21% год к году, следует из подсчетов «Авито Услуг», с которыми ознакомился «Ъ-Review». По данным «Профи.ру», интерес пользователей платформы к уборке с помощью профессионалов увеличился на 15% год к году. В «Чек Индексе» (сервис фискального оператора «Платформа ОФД») говорят о росте числа чеков в сегменте клининга на 16% и об увеличении среднего чека на 13%, до 3,4 тыс. руб.

Спрос на генеральную уборку и глажку белья вырос на 15%, поддерживающую уборку — на 10%, мытье окон — на 5%, подсчитали в сервисе YouDo. По данным «Авито Услуг», в этом году уборку санузлов и ванных комнат стали заказывать на 41% чаще, кухонь — на 33%. Спрос на мытье духовых шкафов и вытяжек за год вырос на 52% и 56% соответственно, микроволновых печей — на 49%, варочных панелей и плит — на 39%, холодильников — на 45%, светильников и люстр — на 38%, жалюзи — на 32%, окон — 17%, уточнили аналитики.

В жилых помещениях чаще всего клинеров заказывают для уборки арендных квартир, для уборки после ремонта и для химчистки мебели, говорят в «Чек Индексе».

Рынок профессионального клининга демонстрирует стабильный рост в связи со стремлением потребителей к осознанному использованию времени: делегируя бытовые задачи, люди все чаще фокусируются на личном развитии, семье и отдыхе, считает представитель сервиса Qlean. Популярности услуг также способствует цифровизация: мобильные приложения и онлайн-платформы упростили доступ и расширили аудиторию, добавляют там. Руководитель направления франчайзинга DAKO Professional Мария Суходолина не исключает, что рост сегмента также связан с эффектом низкой базы.

Корпоративные заказчики также стали активнее пользоваться услугами клининга. По оценкам директора по техническому обслуживанию и эксплуатации департамента управления недвижимостью Nikoliers Андрея Филиппова, в 2025 году спрос бизнеса на услуги по уборке помещений вырос на 20%. Это связано с продолжающимся вводом новых объемов строительства и стремлением компаний поддерживать высокий уровень санитарии и гигиены в офисах и коммерческих помещениях, поясняет партнер управляющей компании IPFM Павел Люлин.

Рынок клининга в России уже достаточно сильно насыщен и может расти только за счет открытия новых объектов, соглашается Мария Суходолина.

В связи с ростом и числа клининговых компаний сам бизнес может и не получать большего количества заказов, говорит руководитель коммерческого отдела ООО «5+» Анна Номоконова. Например, в январе—октябре 2024 года в России было зарегистрировано почти 6 тыс. новых компаний и ИП в сфере клининга, что на 14% меньше год к году.

Снижение темпов новых открытий обусловлено в том числе дефицитом персонала в отрасли. Больше 80% персонала операторов услуг этого сегмента — это иностранная рабочая сила, и в первую очередь нехватка персонала вызвана оттоком трудовых мигрантов из-за волатильности рубля, говорит руководитель отдела по управлению эксплуатацией объектов недвижимости CORE.XP Наталья Афанасова. Также большую конкуренцию на рынке труда создают пункты выдачи заказов и службы доставки, отмечает Анна Номоконова.

Для того чтобы удержать специалистов, клининговые компании поднимают уровень зарплаты, улучшают условия труда и сокращают количество переработок, говорит гендиректор УК Stone Office Ирина Севалкина. В частности, продолжает она, компании нанимают большее количество сотрудников, чтобы сократить рабочее время до восьми-десяти часов с учетом переработок. Фонд оплаты труда клининговых компаний за последние пять лет вырос в два-три раза, но пропорционально поднять цены на свои услуги не получается, говорит Мария Суходолина.

В будущем спрос на клининг будет расти. Строительство новых жилых комплексов, бизнес-центров и другой недвижимости будет способствовать развитию рынка, уверен руководитель клининговой компании DID-clean Дмитрий Вахранев. Только в Москве объем ввода новых офисов в 2025 году вырастет на 28%, до 730 тыс. кв. м. Дефицит персонала в отрасли приведет к еще большему повышению зарплат и, как следствие, стоимости услуг для конечных потребителей, считает Наталья Афанасова. Цены на услуги уборки в текущем году продолжат рост еще на 10–15%, что связано с продолжающимся кадровым дефицитом и ростом стоимости оборудования, резюмирует Павел Люлин.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Дарья Андрианова