Деньги отдали в чистку

Российским потребителям все дороже обходятся бытовые средства для уборки квартиры. В итоге постепенно самостоятельная уборка по стоимости становится ближе к профессиональным услугам клининга, к которым население начинает прибегать все чаще. Это связано не только с повышением цен, но и c общим ускорением темпа жизни населения, когда на бытовые дела остается все меньше времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Россияне активно тратятся на средства для уборки. По данным аналитического сервиса Moneyplace, средний чек за март 2025 года на Wildberries увеличился на 26,6%, на Ozon — на 19%.

Самой растущей категорией стали салфетки и тряпки для уборки: чек вырос на 66,3%, до 519 руб., и на 27,7%, до 345 руб., соответственно.

Сами площадки также отметили повышение спроса на товары для уборки. За март на Ozon спрос на бытовую химию вырос на 61%, на аксессуары для уборки — на 54%. Чаще всего пользователи Ozon заказывали универсальные чистящие средства, средства для посудомоечных машин и мытья посуды. Среди аксессуаров лидируют салфетки для уборки, щетки и пакеты для мусора, отметили в пресс-службе маркетплейса. Жители небольших городов заказывают такие товары еще более высокими темпами — спрос растет втрое быстрее, чем в целом по стране.

В Wildberries больший рост показали салфетки для уборки (+77% год к году), хозяйственные губки (+60%) и кондиционеры для белья (+57% год к году). На 1% год к году снизились продажи стиральных порошков, отметили в пресс-службе маркетплейса.

В классической рознице продажи средств для уборки показывают устойчивый рост.

По данным Fix Price, за март 2025 года в этой категории товаров выросли продажи средств для мытья стекол — на 49% год к году, товаров для чистки труб — на 29% год к году. Меньшими темпами росли продажи чистящих средств для сантехники, показав прирост в 18% год к году.

Россияне не только закупаются товарами для уборки, но и чаще прибегают к услугам профессионалов. По данным сервиса «Авито», в марте 2025 года спрос на генеральную уборку вырос на 28% год к году. В Москве и Петербурге он увеличился на 47% и 58% соответственно. Количество объявлений также растет, но более умеренными темпами — на 7% год к году. Весной потребность в уборке традиционно увеличивается, отмечают в пресс-службе сервиса. Это связано с необходимостью чистки мебели и мытья окон после зимнего сезона.

В среднем россиянам генеральная уборка обойдется в сумму от 1,1 тыс. руб. в час.

В Москве этот показатель на 127% выше, чем в среднем по стране, в Санкт-Петербурге — почти на 39%. Число предложений в этих городах выросло на 27% и 12% соответственно. По данным сервиса «Профи.ру», спрос на клининг в марте 2025 года вырос на 24%, предложение — на 18% год к году, отмечает руководитель поискового маркетинга платформы Мария Сафонова.

По данным агрегатора клининговых услуг SweepMe, с марта 2024 по март 2025 год спрос россиян на регулярную уборку увеличился на 30%. Дороже всего обойдется клининг после ремонта: средняя цена составляет 20,1 тыс. руб. за 100 кв. м, что на 16% выше стоимости генеральной уборки (17,3 тыс. руб.) и на 97% — регулярной (10,1 тыс. руб.).

Гендиректор SweepMe Мария Нагибова отмечает, что траты на самостоятельную уборку становятся более регулярными и ощутимыми и оказываются ближе по стоимости к профессиональным услугам. Темп жизни населения ускоряется, что не дает выделить большое количество времени на бытовые дела. Это повлекло и рост интереса к товарам, ускоряющим процесс уборки. Только за март 2025 года продажи электрических товаров в этой категории выросли до оборота в 1,9 млрд руб., что составляет рост на 70% год к году. Средний чек увеличился незначительно — всего на 1% год к году, до 5,7 тыс. руб. В «Яндекс Маркете» отметили рост спроса на эти товары в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. На Wildberries продажи бытовой техники для уборки выросли на 66%, а наибольший рост показали паровые швабры — на 190% год к году.

Алина Мигачёва