Минэкономики: турпоток в Крым летом приблизится к допандемийному уровню

Количество бронирований отелей в Крыму уже на 40% превышает показатели 2024 года, заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков. По его словам, этим летом туристический поток в Крым приблизится к допандемийному уровню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Он уточнил, что бронирования отдыха в Анапе на нынешнее лето снизились. «Пусть, может быть, в меньшем (масштабе.— "Ъ"), чем в прошлом году, но все гостиницы будут открываться, предлагать новые продукты для туристов. Бассейны, санатории — все это будет работать»,— сказал господин Вахруков на полях Кавказского инвестиционного форума (цитата по ТАСС).

Замминистра уточнил, что турпоток по России летом прогнозируется на уровне около 47 млн человек. Это почти на 7% больше, чем годом ранее.

Спрос на летние туры в Крым, по данным национального туроператора «Алеан», вырос на 40%, а по данным туроператора «Дельфин» — на 25–30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В «Алеане» говорили, что значительную часть гостей полуострова составляют жители Южного федерального округа, так как им проще, чем жителям более отдаленных регионов России, добраться до курортов республики.

О ситуации на туристическом рынке — в материале «Ъ» «Турист пойдет любым путем».