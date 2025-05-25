При атаке ВСУ на Брянскую область погибла женщина
ВСУ атаковали FPV-дронами дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района Брянской области. В результате удара по автомобилю погибла пассажирка. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Водитель автомобиля получил минно-взрывные ранения. Его доставили в больницу. Глава региона выразил соболезнования родным погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. «Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.
По данным Минобороны России, в ночь на 25 мая над Брянской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. 23 мая Александр Богомаз сообщал о гибели жителя села Саранчино при атаке ВСУ.