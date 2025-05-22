В Курской области один мужчина погиб и двое ранены при обстреле ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели мирного жителя и ранениях двух мужчин в результате обстрела украинскими военными деревни Гирьи в Беловском районе. По словам главы региона, погибшему мужчине было 50 лет.

«Сегодня враг обстрелял деревню Гирьи Беловского района. К глубокой скорби, погиб 50-летний мирный житель... Еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора, информация о последствиях обстрела уточняется. Он также предупредил жителей региона о продолжении атак на приграничные территории.

Сегодня утром беспилотник ВСУ ударил по транспортному средству главы Беловского района Николая Волобуева, в результате чего тот получил ранения бедра и руки. Президент России Владимир Путин позвонил пострадавшему, поинтересовался его здоровьем и пожелал скорейшего выздоровления.