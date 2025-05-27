Главные новости к утру 27 мая

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе. Он разочарован действиями президента России Владимира Путина, а также медленным темпом мирных переговоров.

Южнокорейский производитель дисплеев для смартфонов, планшетов, ноутбуков Samsung Display решил не приобретать российские золото, вольфрам и тантал. Эксперты считают, что если Samsung полностью отказался от российского сырья, то стоимость конечного устройства должна подняться на 2–5%.

Президент США Дональд Трамп дает понять, что дистанцируется от конфликта на Украине. По словам одного из собеседников The New York Times, господин Трамп «по сути сказал: "Я ухожу"».

Один из ключевых показателей при оценке рекламных кампаний — CPA — в сегменте DIY вырос на маркетплейсах за первый квартал на 102%. При этом в сегменте e-com он оказался выше, чем в «Яндекс Директе». В последнем стоимость привлечения онлайн-заказов снизилась на 2–25%, хотя говорить о дефляции в целом по рынку преждевременно, говорят участники рынка.

В первом квартале 2025 года средние обороты продавцов на маркетплейсах увеличились на 14,2% год к году, в то время как их количество — лишь на 0,45%. Период роста онлайн-площадок за счет привлечения новых селлеров заканчивается, обороты растут в основном за счет укрупнения бизнесов существующих продавцов.

«Роскосмос» предлагает доработать механизм продажи данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), вступивший в силу с начала 2025 года. Так, госкорпорация намерена увеличить привлекательность снимков ДЗЗ за счет предоставления скидок, рассчитанных исходя из объема закупаемых госорганами и бизнесом данных. А также предоставлять через специализированный фонд данные ДЗЗ не только с российских спутников, но и с зарубежных.

За первые четыре месяца 2025 года на вторичном рынке жилья доля альтернативных сделок достигла рекордного уровня. В Москве и в России в целом этот показатель вырос год к году до 70% и 85% соответственно. Такие сделки были популярны в середине 2000-х годов из-за недоступности ипотеки.

Совет директоров «Русснефти» на заседании рекомендовал годовому собранию акционеров направить $100 млн на выплату дивидендов по привилегированным акциям. По обыкновенным акциям дивиденды рекомендуют не выплачивать. Собрание состоится 27 июня.