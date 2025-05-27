NYT: Трамп дистанцируется от конфликта на Украине и не введет санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп дает понять, что дистанцируется от конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, ранее работавшие в правительстве США.
По словам одного из собеседников издания, господин Трамп «по сути сказал: "Я ухожу"». Как отметил источник, действия президента США являются отголоском публичного заявления вице-президента Дж. Д. Вэнса о том, что «мы более чем открыты для выхода».
Господин Трамп также ясно дал понять, что отступает от обязательства присоединиться к санкциям против России, если она откажется от прекращения огня, добавили собеседники издания.
26 мая президент США заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций после массированных российских ударов по военным объектам на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил резкие высказывания американского лидера эмоциональной перегрузкой.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».