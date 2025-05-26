Совет директоров «Русснефти» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Русснефти» на заседании рекомендовал годовому собранию акционеров направить $100 млн на выплату дивидендов по привилегированным акциям. По обыкновенным акциям дивиденды рекомендуют не выплачивать. Собрание состоится 27 июня. Лиц, которые примут в нем участие, определят до 3 июня.

Лиц, претендующих на получение дивидендов по привилегированным акциям, утвердят до 27 июля. Одна привилегированная акция приравнивается к $1 (около 80 руб).

«Русснефть» не выплачивала дивиденды по обыкновенным акциям в 2023 и 2022 годах. На дивиденды по привилегированным акциям было направлено $100 млн и $110 млн соответственно.

При этом чистая прибыль компании в 2024 году по РСБУ выросла почти на треть и составила 42,25 млрд руб., а по МСФО увеличилась в 2,7 раз и составила 54,35 млрд руб.

Екатерина Отрашкевич