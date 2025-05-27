Квартирный капитал

За первые четыре месяца 2025 года на вторичном рынке жилья доля альтернативных сделок достигла рекордного уровня. В Москве и в России в целом этот показатель вырос год к году до 70% и 85% соответственно. Такие сделки были популярны в середине 2000-х годов из-за недоступности ипотеки, после отмены льготной ипотеки и периода высоких ставок этот фактор снова актуален.

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В январе—апреле доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья Москвы и Подмосковья выросла на 30 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 70%, это рекордный показатель за последние пять лет, подсчитали в инвесткомпании «Флип». Альтернативные сделки подразумевают схему, при которой взамен выставленной на продажу квартиры собственник сразу приобретает другое жилье.

В целом по России также наблюдается рост доли альтернативных сделок на вторичном рынке жилья.

По оценкам гендиректора группы «Плюс» (управляет сетью офисов «Самолет Плюс») Александра Попова, в январе—мае в целом по стране доля сделок с применением такой схемы составила 80–85%, что является рекордным значением с 2016 года, в то время как годом ранее она не превышала 45–60%. Схожую динамику заметил директор по продажам сети агентств «Этажи» Сергей Зайцев, оценивающий показатель в 80–85%.

Рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье за пять лет Выйти из полноэкранного режима Город Средняя стоимость весной 2020 года (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость весной 2025 года (тыс. руб. за кв. м) Изменение (%) Челябинск 42,5 109,1 157 Казань 85,4 199,1 133 Омск 49,3 115 133 Ростов-на-Дону 64,8 141,2 118 Нижний Новгород 74,6 162,4 118 Краснодар 67,5 141 109 Воронеж 53,7 111,2 107 Самара 62 127,9 106 Красноярск 64,6 131,5 104 Волгоград 51,9 105,7 103 Екатеринбург 74,8 142,9 91 Пермь 61 113,9 87 Новосибирск 74,1 136,5 84 Уфа 72,7 131,4 81 Санкт-Петербург 136,7 231,9 70 Москва 249,2 352,5 41 Открыть в новом окне Источник: «ЦИАН Аналитика».

Годом ранее таких операций на вторичном рынке было 70%, а в период доступной рыночной ипотеки и низкого размера первоначального взноса на первичном рынке их доля снижалась до 50–60%, уточняет господин Зайцев. Сейчас же доступность ипотеки значительно снизилась, а стоимость жилья выросла, констатирует эксперт.

На неделе с 19 по 25 мая средневзвешенная ставка по ипотеке на приобретение готового жилья составила 26,74%, годом ранее она составляла 16,95%, следует из данных единой информсистемы «Наш.Дом.РФ». В январе—марте средние цены на готовое жилье в целом по России выросли на 5,3% год к году, до 126,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Москве — на 1%, до 358,2 тыс. руб. за 1 кв. м, в Подмосковье — на 0,6%, до 169,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 14,7%, до 269,3 тыс. руб. за 1 кв. м, в Ленинградской области — на 12,3%, до 134 тыс. руб. за 1 кв. м, в Краснодарском крае — на 8,4%, до 191,6 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из подсчетов Росстата.

Для многих граждан альтернативные сделки стали единственной возможностью улучшить жилищные условия, отмечает гендиректор инвесткомпании «Флип» Евгений Шавнев.

Приобрести новое жилье сейчас стало значительное сложнее, как и улучшить жилищные условия, без большой доли собственных средств, которые часто можно получить, лишь продав имеющуюся недвижимость, подтверждает Сергей Зайцев. По словам Александра Попова, число альтернативных сделок особенно увеличилось в сегменте двух- и четырехкомнатных квартир, в частности, из-за необходимости большого первоначального взноса при приобретении такой недвижимости.

В мае в крупных российских городах 15% от общего числа объявлений на ЦИАН пришлось на альтернативные схемы, что на 1 п. п. больше год к году и на 2,5 п. п.— к весне 2023 года. В структуре фактических сделок их может быть больше, так как параметр в публикациях не является обязательным для заполнения, поясняет руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов.

Сейчас очень сильно выросли цепочки сделок, порой в них участвуют по четыре-пять продавцов и покупателей, которые последовательно приобретают недвижимость, поясняет Сергей Зайцев. При этом 77% потенциальных продавцов и покупателей готовы совершить сделку с доплатой: из них каждый второй готов внести дополнительно 1–3 млн руб., 31% — 3–5 млн руб., 9% — свыше 5 млн руб., и оставшиеся — менее 1 млн руб., говорит Евгений Шавнев. Еще 23% рассчитывают выйти в ноль или получить прибыль от обмена недвижимости, уточняет он.

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе—апреле выросло на 5% год к году, до 45,3 тыс., сообщали ранее в столичном управлении Росреестра. В то же время в целом по России количество сделок снижается, говорит Александр Попов. Официальных цифр Росреестр не публиковал. Раньше в кризисы собственники предпочитали продать дорого, подождать и купить дешевле, но сейчас цены держатся, и тактика «продать и подождать» не работает, резюмирует эксперт.

Дарья Андрианова