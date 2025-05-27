Сенатор-республиканец Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом), предложивший ввести 500% пошлины для тех, кто покупает у Москвы энергоносители, призвал Россию сделать шаги к урегулированию конфликта на Украине. Его послание Москве опубликовала газета The Wall Street Journal.

По словам господина Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом), президент США Дональд Трамп стремится восстановить репутацию Штатов и прекратить конфликт. Украина «ясно дала понять», что готова к действиям, а «Россия выдвигает больше отговорок, чем мир может вынести», написал сенатор.

Сенатор подчеркнул, что проект санкций пользуется поддержкой 82 соавторов из ста членов сената. Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) отметил, что надеется на лучшее, но одновременно понимает, что может ничего не поменяться.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что недоволен президентом России Владимиром Путиным, добавив, что с ним «что-то случилось». Причиной такого комментария стали удары России по объектам Украины за день до этого. Господин Трамп добавил, рассматривает возможность введения санкций против РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».