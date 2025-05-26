Программа льготного автокредитования расширена на семей с двумя детьми

Минпромторг смягчил требования программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль». С 26 мая ей могут воспользоваться семьи с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно заявлению, которое приводит «РИА Новости», в середине мая было решено вернуть «Семейный автомобиль» в периметр программы льготного автокредитования. Тогда акцент был на многодетных семьях, у которых минимум трое детей.

С 2017 года в России действует программа льготного автокредитования, в рамках которой покупатели получают субсидию в виде скидки. Изначально ее размер составлял 10%, позднее его подняли до 20%. Льготный кредит доступен нескольким категориям граждан, в том числе работникам медицины, образования, участникам СВО и их родственникам. В 2025 году на программу льготного автокредитования выделили 36 млрд руб.

Подробнее о льготном автокредитовании для семей с детьми — в материале «Ъ» «В автокредиты подсаживают детей».

Елизавета Шмакова