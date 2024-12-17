Минпромторг выделит 63 млрд руб. на программы льготных автокредитов и лизинга

На программу льготного автокредитования в 2025 году выделят 36 млрд руб., льготного лизинга — 27 млрд руб. Об этом сообщил директор департамента автопромышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян во время выступления в Совете федерации.

Господин Парсаданян также рассказал, что в ближайшие пять лет выделят 160 млрд руб. на разработку единой модульной платформы для автомобилей. Ключевым разработчиком платформы станет ФГУП «НАМИ», также будут привлекать АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ. Упор планируется сделать на создании машин классов C, D и E, передает ТАСС.

Скидка в рамках льготного автокредитования составляет 20% (для ДФО — 25%) цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Программа затрагивает машины с ДВС стоимостью до 2 млн руб. и имеющие от 1,6 тыс. баллов за локализацию. Программа льготного лизинга распространяется на те же автомобили и на электромобили отечественного производства, также по поручению президента в нее включены туристические автобусы.

Власти оценили создание национальной автомобильной платформы в 87 млрд руб. Соответствующую поправку в проект бюджета в ноябре одобрил комитет по бюджету и налогам Госдумы. Субсидии предоставят ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт», которое играет главную роль в проекте по разработке «русского народного электромобиля».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Электромобили загоняют на платформу».