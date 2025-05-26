Отказ акционеров «КамАЗа» от выплат дивидендов и 126 тыс. человек на фестивале в Казани

Совет директоров ПАО «КамАЗ» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщается на сайте автопроизводителя. Решение было принято на заседании 21 мая в Москве.

Международный фестиваль медиаискусств НУР в Казани в этом году посетило 126 тыс. человек. Участие в юбилейном пятом фестивале приняли медиахудожники, музыканты и эксперты из 20 стран мира. Он прошел в столице Татарстана с 22 по 25 мая.

В Татарстане завершилось предварительное голосование «Единой России», в котором приняли участие свыше 100 тыс. избирателей из более чем 127 тыс. зарегистрированных. Процедура проходила в электронном формате и охватила крупные города республики, в том числе Нижнекамск, Зеленодольск, Елабугу и Альметьевск.

В Татарстане задержали сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по подозрению в получении взятки от главы одного из дочерних предприятий организации. По версии следствия Александр Сипкин потребовал от директора завода по производству покрышек «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко заплатить 30 млн руб. за сохранение его должности.После этого господин Величко обратился в полицию.

Рабочую группу по подготовке к XXXI церемонии национальной театральной премии «Золотая Маска», которая в 2025 году пройдет в Татарстане, может возглавить заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Информация об этом появилась в проекте распоряжения Кабинета министров Республики Татарстан, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Кировский суд до 24 июля арестовал гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, подозреваемого в убийстве супруги. Свою вину он не признал.Как сообщало МВД, в ЖК «Волжская Гавань» Кировского района Казани 24 мая в одном из домов было обнаружено тело 35-летней женщины.Полицейские задержали ее супруга-иностранца.

Татарстан среди российских регионов по уровню благосостояния семей занял 11 место. По данным статистики, у семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми в Татарстане после минимальных затрат, необходимых для жизни (например, оплаты ЖКХ и других базовых затрат), остается 48,7 тыс. руб. на жизнь. В семье с одним ребенком остаток составляет примерно 65,4 тыс. руб.

Республика Татарстан занимает шестое место среди регионов России по объему выдачи кредитов наличными в апреле. За месяц банки выдали 29,55 тыс. кредитов на общую сумму 5,81 млрд руб.

В этом году в казанский зоопарк «Река Замбези» планируют привезти двух белых носорогов.Всего в двух частях казанского зооботсада живут 6, 4 тыс. особей, представляющие 133 вида. В 2024 году зоопарк Казани посетило 781 тыс. человек.

Дарья Сайфиева