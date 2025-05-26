В Татарстане завершилось предварительное голосование «Единой России», в котором приняли участие свыше 100 тыс. избирателей из более чем 127 тыс. зарегистрированных. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на праймериз «Единой России» приняли участие 100 тысяч человек

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Татарстане на праймериз «Единой России» приняли участие 100 тысяч человек

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, в голосовании приняли участие 90 бойцов специальной военной операции (СВО). По словам руководителя регисполкома партии Марата Самигуллина, большая их часть в дальнейшем будет выдвигаться в депутаты различного уровня. Всего по России заявки на голосование подали 1,1 тысячи участников СВО.

Процедура проходила в электронном формате и охватила крупные города республики, в том числе Нижнекамск, Зеленодольск, Елабугу и Альметьевск.

Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, всего в праймериз по стране зарегистрировались более 3,5 млн человек, конкуренция среди кандидатов достигла шести человек на место. Результаты предварительного голосования будут определены 28 мая.

Анар Зейналов