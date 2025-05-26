Совет директоров «КамАЗа» дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров ПАО «КамАЗ» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщается на сайте автопроизводителя. Решение было принято на заседании 21 мая в Москве.
Совет директоров «КамАЗа» дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Акционерам представили отчет о ситуации на рынке и показателях продаж за первый квартал 2025 года: доля компании увеличилась до 30%. Годовое собрание состоится 27 июня в Набережных Челнах.
В первом квартале 2025 года «КамАЗ» зафиксировал чистый убыток в размере 12,46 млрд руб. Для сравнения: за тот же период 2024 года компания получила прибыль в 1,44 млрд руб. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия по МСФО сократилась в 28 раз — до 731 млн руб.