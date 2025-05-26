Совет директоров ПАО «КамАЗ» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщается на сайте автопроизводителя. Решение было принято на заседании 21 мая в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет директоров «КамАЗа» дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Совет директоров «КамАЗа» дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Акционерам представили отчет о ситуации на рынке и показателях продаж за первый квартал 2025 года: доля компании увеличилась до 30%. Годовое собрание состоится 27 июня в Набережных Челнах.

В первом квартале 2025 года «КамАЗ» зафиксировал чистый убыток в размере 12,46 млрд руб. Для сравнения: за тот же период 2024 года компания получила прибыль в 1,44 млрд руб. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия по МСФО сократилась в 28 раз — до 731 млн руб.

Анар Зейналов