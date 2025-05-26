Республика Татарстан занимает шестое место среди регионов России по объему выдачи кредитов наличными в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занимает шестое по объему выданных кредитов наличными в апреле

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татарстан занимает шестое по объему выданных кредитов наличными в апреле

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За месяц банки выдали 29,55 тыс. кредитов на общую сумму 5,81 млрд руб. По сравнению с мартом это падение составило 9% по количеству и 10% по объему выданных кредитов. Средний размер кредита сократился на 1%, до 197 тыс. руб.

В структуре средних сроков кредитования республика находится на уровне 25 месяцев (2 года 1 месяц).

Чувашия занимает 48 место по объему выдачи кредитов наличными. За месяц банки выдали 8,96 тыс. кредитов на общую сумму 1,27 млрд руб. Средний размер кредита составил 141 тыс. руб., что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце.

Артём Дергунов