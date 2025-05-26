Суд на 2 месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве жены в Казани
Кировский суд до 24 июля арестовал гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, подозреваемого в убийстве супруги. Свою вину он не признал.
Мужчину обвиняют по статьям ч.1, 105 УК РФ (Убийство) и ч.3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к убийству).
Как сообщало МВД, в ЖК «Волжская Гавань» Кировского района Казани 24 мая в одном из домов было обнаружено тело 35-летней женщины.
Полицейские задержали ее супруга-иностранца. Ребенка погибшей доставили в медицинское учреждение для проведения осмотра.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства женщины в Казани.