Суд на 2 месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве жены в Казани

Кировский суд до 24 июля арестовал гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, подозреваемого в убийстве супруги. Свою вину он не признал.

Мужчину обвиняют по статьям ч.1, 105 УК РФ (Убийство) и ч.3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к убийству).

Как сообщало МВД, в ЖК «Волжская Гавань» Кировского района Казани 24 мая в одном из домов было обнаружено тело 35-летней женщины.

Полицейские задержали ее супруга-иностранца. Ребенка погибшей доставили в медицинское учреждение для проведения осмотра.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства женщины в Казани.

Дарья Сайфиева