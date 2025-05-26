В Татарстане задержали сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по подозрению в получении взятки от главы одного из дочерних предприятий организации. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сына главы Всероссийского общества слепых задержали в Татарстане

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сына главы Всероссийского общества слепых задержали в Татарстане

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия Александр Сипкин потребовал от директора завода по производству покрышек «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко заплатить 30 млн руб. за сохранение его должности.

После этого господин Величко обратился в полицию.

Александра Сипкина задержали во время получения взятки в размере 2,2 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов также проверят задержанного на предмет использования средств субсидий в своих целях и выделенных на субсидии и возможную продажу общественных объектов по заниженной цене.

По данным «Ъ», Александр Сипкин мог незаконно продать санаторий «Солнечный берег», Марийский культурно-спортивный центр инвалидов, улан-удэнское предприятие «Пересвет», компании «Низковольтэлектро», «ПТРИ Сибирь», «Прокопьевский филиал Новокузнецкого УПП ВОС».

Из-за продажи этих объектов они прекратили работу и люди с инвалидностью, среди которых есть и участники спецоперации, лишились возможности получить лечение или трудоустроиться на эти предприятия.

Дарья Сайфиева