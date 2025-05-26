Международный фестиваль медиаискусств НУР в Казани в этом году посетило 126 тыс. человек. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в оргкомитете фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль медиаискусства НУР в Казани посетило 126 тыс. человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фестиваль медиаискусства НУР в Казани посетило 126 тыс. человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В мероприятии задействовали 16 казанских локаций, включая Набережную реки Кабан, Казанский Кремль, Черное озеро, подземную галерею улицы Баумана, Национальную библиотеку Татарстана и многие другие.

Участие в юбилейном пятом фестивале приняли медиахудожники, музыканты и эксперты из 20 стран мира. Он прошел в столице Татарстана с 22 по 25 мая.

Второй год подряд самой популярной локацией стала Спасская башня в Казанском Кремле. Самые яркие моменты с фестиваля — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Дарья Сайфиева