Татарстанский вице-премьер возглавит группу по подготовке к премии «Золотая Маска»

Рабочую группу по подготовке к XXXI церемонии национальной театральной премии «Золотая Маска», которая в 2025 году пройдет в Татарстане, может возглавить заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Информация об этом появилась в проекте распоряжения Кабинета министров Республики Татарстан, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева может возглавить рабочую группу по подготовке к XXXI церемонии премии «Золотая Маска»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева может возглавить рабочую группу по подготовке к XXXI церемонии премии «Золотая Маска»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Заместителями председателя рабочей группы могут стать министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. На должность секретаря рабочей группы планируют назначить первого замминистра культуры республики Юлия Адгамова.

В состав группы также могут войти республиканские главы Минобрнауки Ильсур Хадиуллин, Миндортранса Фарит Ханифов, Минздрава Марсель Миннуллин, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров и др.

Ранее стало известно, что церемония вручения театральных премий «Золотая маска» пройдет в Казани, в новом здании театра им. Галиаскара Камала.

Диана Соловьёва