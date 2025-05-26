Татарстанский вице-премьер возглавит группу по подготовке к премии «Золотая Маска»
Рабочую группу по подготовке к XXXI церемонии национальной театральной премии «Золотая Маска», которая в 2025 году пройдет в Татарстане, может возглавить заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Информация об этом появилась в проекте распоряжения Кабинета министров Республики Татарстан, который проходит антикоррупционную экспертизу.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева может возглавить рабочую группу по подготовке к XXXI церемонии премии «Золотая Маска»
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Заместителями председателя рабочей группы могут стать министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. На должность секретаря рабочей группы планируют назначить первого замминистра культуры республики Юлия Адгамова.
В состав группы также могут войти республиканские главы Минобрнауки Ильсур Хадиуллин, Миндортранса Фарит Ханифов, Минздрава Марсель Миннуллин, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров и др.
Ранее стало известно, что церемония вручения театральных премий «Золотая маска» пройдет в Казани, в новом здании театра им. Галиаскара Камала.