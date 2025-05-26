Татарстан среди российских регионов по уровню благосостояния семей занял 11 место. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 11 место по уровню благосостояния семей

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Татарстан занял 11 место по уровню благосостояния семей

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По данным статистики, у семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми в Татарстане после минимальных затрат, необходимых для жизни (например, оплаты ЖКХ и других базовых затрат), остается 48,7 тыс. руб. на жизнь. В семье с одним ребенком остаток составляет примерно 65,4 тыс. руб.

Первое место в общем рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там среднестатистическая семья с двумя детьми после минимальных расходов оставляет себе на жизнь 125,2 тыс. руб.

Дарья Сайфиева