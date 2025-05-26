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Собянин: на подлете к Москве сбили пять украинских беспилотников

Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В 12:38 мэр Москвы сообщал о еще одном сбитом БпЛА. Ранее сегодня объявляли ограничения на прием и выпуск воздушных судов аэропорты Домодедово и Жуковский. Последний объявил о приостановке работы в пятый раз за сутки.

По данным Минобороны, ночью 26 мая над территорией Московской области силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников. Всего над регионами России было сбито 96 летательных аппаратов.

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