Собянин: на подлете к Москве сбили пять украинских беспилотников

Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sofiia Gatilova / Reuters Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В 12:38 мэр Москвы сообщал о еще одном сбитом БпЛА. Ранее сегодня объявляли ограничения на прием и выпуск воздушных судов аэропорты Домодедово и Жуковский. Последний объявил о приостановке работы в пятый раз за сутки.

По данным Минобороны, ночью 26 мая над территорией Московской области силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников. Всего над регионами России было сбито 96 летательных аппаратов.