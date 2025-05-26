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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Жуковский в пятый раз с начала суток приостановил работу

Московский аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. С начала суток это пятый простой в работе авиагавани.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Новые ограничения введены в Жуковском «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пять украинских БПЛА на подлете к столице.

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