Аэропорт Жуковский в пятый раз с начала суток приостановил работу

Московский аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. С начала суток это пятый простой в работе авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Новые ограничения введены в Жуковском «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пять украинских БПЛА на подлете к столице.