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В Госдуме поддержали законопроект о льготах при оформлении сделок дарения

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о льготном оформлении сделок дарения. Законопроект разработан и внесен депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой («Новые люди») и Курултаем Башкирии.

Законопроектом предлагается снизить пошлину по заверению договоров дарения недвижимого имущества между близкими родственниками на 50%. Сейчас стоимость нотариального удостоверения составляет около 25–30 тыс. руб.

В апреле законопроект поддержало правительство России.

Олег Вахитов

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