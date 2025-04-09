Правительство РФ поддержало законопроект Башкирии о льготном оформлении дарения

Правительство России представило положительное заключение на проект федерального закона о льготном оформлении сделок дарения, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии. Законопроект разработан и внесен республиканским парламентом совместно с депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Сарданой Авксентьевой.

Законопроектом предлагается снизить пошлину по заверению договоров дарения недвижимого имущества между близкими родственниками в два раза. Сейчас стоимость нотариального удостоверения составляет около 25–30 тыс. руб.

Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже в мае. Сейчас над ним работает комитет по бюджету и налогам, отмечается в сообщении.

С 13 января этого года нотариус обязан удостоверить все заключаемые гражданами договоры дарения недвижимости. Прежний упрощенный порядок оформления договоров дарения, когда было достаточно подписать в МФЦ нужные бумаги, использовали злоумышленники, чтобы отбирать жилье у доверчивых граждан. Соответствующий Федеральный закон о внесении изменения в Гражданский кодекс был разработан и принят по инициативе Курултая республики.

Майя Иванова