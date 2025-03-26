В Башкирии предложили удешевить сделки дарения для близких родственников

Курултай Башкирии внес в Госдуму проект федерального закона о двукратном снижении государственной пошлины по заверению договоров дарения недвижимого имущества между близкими родственниками, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Сейчас стоимость нотариального удостоверения таких сделок составляет около 25–30 тыс. руб., отметил председатель Курултая Константин Толкачев. «Одно дело, когда человек со стороны получает в дар квартиру за несколько миллионов. И совсем другое, когда бабушка переписывает свой старый садовый домик на внуков. Мы предлагаем установить для близких родственников льготу и взимать за нотариальное действие 50 % тарифа»,— пояснил он.

Спикер напомнил, что с 13 января этого года все заключаемые гражданами договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Соответствующий федеральный закон о внесении изменения в Гражданский кодекс был разработан и принят по инициативе Курултая республики.

По словам господина Толкачева, участие нотариуса в сделках дарения — это страховка от мошенников. Прежний упрощенный порядок оформления договоров дарения, когда было достаточно подписать в МФЦ документы, использовался мошенниками.

Как сообщил спикер парламента, в первоначальной версии законопроекта сделки между близкими родственниками не подлежали нотариальному удостоверению, но в процессе работы над ним в Госдуме текст был изменен.

Майя Иванова