Силуанов: Минфин не экономит на производстве самолета «Байкал»

На производство самолета «Байкал» выделяются все необходимые средства, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он заверил, что проект должны запустить в плановые сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Что касается самолета "Байкал", необходимые ресурсы для поддержки производства, разработки выделяются... Мы здесь не экономим»,— сказал министр во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).

14 мая полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что работы по проекту «Байкал» зашли в тупик. При этом он заявил о намерении собрать консорциум для возобновления работы над самолетом.

По информации «Ъ», у проекта имелись конструкционные проблемы. Временной альтернативой для поставок до 2030 года считается ремоторизированный Ан-2.

Подробности — в материале «Ъ» «Над "Байкалом" сгущаются тучи».