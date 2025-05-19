Праймериз «Единой России» по выборам 2025 года начались в Нижегородской области

Предварительное партголосование «Единой России» по выборам, намеченным на сентябрь 2025 года, стартовало в Нижегородской области 19 мая. Стать кандидатами в семь муниципальных парламентов претендует более 800 человек, говорится на сайте праймериз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Голосование проводится в гордумы и советы депутатов Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова, Бора, а также Балахнинского, Павловского и Богородского округов. Регистрация избирателей продлится до 23 мая, голосование — до 25 мая.

При этом не назначены праймериз по округу №18 в заксобрание Нижегородской области. Округ стал вакантным после смерти депутата Александра Ефремцева в октябре 2024 года. Руководитель фракции ЕР в заксобрании Алексей Антонов пояснил «Ъ-Приволжье», что сейчас Госдума рассматривает проект поправок, предусматривающий, что довыборы не проводят в год, предшествующий основным выборам. Полномочия текущего созыва прекратятся осенью 2026 года, поэтому в случае принятия закона довыборы по округу №18 проводить не придется. Если их все же назначат, то праймериз проведут по другой модели.

Он уточнил также, что утверждение схемы четырех «кстовских» округов в гордуме Нижнего Новгорода планируется в июне, после чего партия проведет праймериз по ним — по четвертой модели. Пока партголосование проводят по 35 существующим округам, на него выдвинулись более 160 человек, включая 19 из 26 депутатов текущего созыва. Из участников праймериз более 80 человек — бюджетники: работники школ, детсадов, райадминистраций и т. д. Около 20 представляют бизнес. Также есть семь студентов, четыре самозанятых и трое безработных. Участников СВО, включая действующего председателя гордумы Евгения Чинцова, осталось трое.

По информации «Ъ», в руководстве ЕР желаемая «квота» для прохождения участников СВО в региональные и муниципальные парламенты составляет 10%. Источник «Ъ» в администрации президента говорит, что Кремль не давал установок «в процентах», так как в каждом регионе списки кандидатов зависят от множества факторов.

Ирина Швецова