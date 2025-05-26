В Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии

В Грайворонском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны.

По данным главы региона, без света остались села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

За последние сутки в Грайворонском округе ВСУ дважды обстреляли поселок Горьковский, села Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз. Кроме того, совершили атаки 15 беспилотников, два из них сбиты. В Мокрой Орловке повреждена линия электропередачи.