«Кофе Хауз» грозит банкротство

Налоговые органы добиваются банкротства ООО «Кофе Хауз», входящего в ГК «Шоколадница». 20 мая ИФНС №4 по Москве подала соответствующее заявление в арбитражный суд, выяснил «Ъ».

В «Шоколаднице» заявили, что не получали уведомления от ФНС, а само ООО «не ведет деятельности и не имеет активов». Однако данные СПАРК показывают, что в 2024 году выручка «Кофе Хауз» составила 1,55 млрд руб., а чистая прибыль — 121,5 млн руб. У компании остаются пять кофеен в Москве, лицензии на алкоголь, товарные знаки и производственные сертификаты.

Эксперты считают, что, если долг перед бюджетом превышает 2 млн руб., банкротство вероятно. Кроме того, кредиторы могут подать иск о субсидиарной ответственности владельцев. Основной бенефициар группы — Александр Колобов.

Ранее сеть насчитывала 226 точек, но после вхождения в «Шоколадницу» в 2014 году ее развитие остановилось. Аналитики связывают это с падением спроса на формат: сейчас популярнее «Дринкит» и Surf Coffee. Однако рынок кофе навынос растет: в первом квартале 2025 года продажи выросли на 11%, а средний чек — до 197 руб.

Подробнее об этом — в материале «Налоги навынос».