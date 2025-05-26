Налоги навынос

Налоговые органы пытаются признать несостоятельным входящее в ГК «Шоколадница» ООО «Кофе Хауз», управляющее одноименной сетью кофеен. Десять лет назад в нее входило более 220 заведений по всей России, сейчас их число сократилось всего до пяти. Несмотря на это, в случае банкротства дочерней структуры репутационные риски могут коснуться всей ресторанной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Гранкин, Коммерсантъ Фото: Иван Гранкин, Коммерсантъ

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №4 по Москве 20 мая 2025 года подала заявление в Арбитражный суд города о признании банкротом ООО «Кофе Хауз», обнаружил “Ъ” в базе таких дел. В арбитражной картотеке подробности заявления не приводятся. В ФНС не ответили на запрос “Ъ”. В ГК «Шоколадница», в которую входит ООО «Кофе Хауз», заявили “Ъ”, что еще не получили официальное заявление о банкротстве от налоговой службы и не располагают информацией о сумме заявленных требований. Там подчеркивают, что ООО «Кофе Хауз» сейчас не имеет активов и не ведет никакой деятельности.

Тем не менее компания продолжает генерировать доход. Выручка «Кофе Хауз» в 2024 году снизилась на 17% год к году, до 1,55 млрд руб., чистая прибыль выросла на 53%, до 121,5 млн руб., а чистые активы на конец года составляли 191,5 млн руб. указано в СПАРК.

Из базы данных следует, что у компании также есть сертификат на производство жареного зернового кофе, четыре действующие лицензии на продажу алкоголя в Москве, товарные знаки «Кофе Хауз» и «Фабрика кофе "Вари и пей"», договоры аренды помещений и домены сети кофеен «Кофе Хауз».

На сайте сети также указано, что сейчас работают пять точек в Москве. Основным владельцем всей группы «Шоколадница» считается Александр Колобов, в 2020 году из компании вышел его партнер Симан Поваренкин, которому при разделе бизнеса достались точки KFC, Pizza Hut и Panda Express.

Если размер не исполненных должником налоговых обязательств превышает 2 млн руб., а также если прошло более трех месяцев с даты возникновения долга, то шансы удовлетворения заявления высоки, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Если у компании обороты исчисляются миллиардами рублей, а самостоятельной деятельности она не ведет и расходов на нее не несет, сумма требований со стороны ФНС может быть существенной, не исключает партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

936,5 миллиарда рублей составил оборот рынка общепита в РФ в первом квартале 2025 года, по данным Росстата.

Если компания официально не ведет деятельность и не имеет активов — вероятность введения процедуры банкротства достаточно высокая, так как компания, по сути, не способна погасить долги, рассуждает адвокат Павел Желновод. Наиболее эффективным способом защиты прав кредиторов банкротящейся компании, у которой нет активов, является инициирование кредиторами привлечения контролирующих компанию лиц к субсидиарной ответственности по ее долгам, отмечает советник юрфирмы «МЭФ Legal» Иван Рыбаков. Банкротство одной из компаний группы, как мы видим на примере сразу нескольких российских крупных бизнесов, может по цепочке повлечь банкротство и других звеньев в зависимости от масштаба финансовых проблем, не исключает Павел Новиков.

Ранее «Кофе Хауз» была довольно крупной сетью: в 2014 году насчитывалось 226 таких точек по всей России. Но после того как в том же году сеть стала частью ГК «Шоколадница», ее развитие практически остановилось, отмечает руководитель отдела аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Небольшое число точек свидетельствует о низкой востребованности формата, добавляет руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. По его словам, сегодня в тренде уже иные форматы кафе: в демократическом сегменте — это «Дринкит», в премиальном — Surf Coffee.

Горячий кофе навынос сейчас востребован, в январе—марте 2025 года число покупок по всей России выросло на 11% год к году, а средний чек — на 12%, до 197 руб. (см. “Ъ” от 25 апреля).

Дарья Андрианова