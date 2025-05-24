Главные новости за 24 мая. Кубань, Крым, Адыгея

«Краснодар» обыграл «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России. Футбольный клуб «Краснодар» в последнем матче сезона обыграл на своем поле московское «Динамо» и впервые в 17-летней истории клуба стал чемпионом России. Матч закончился со счетом 3:0.

Над Главной городской площадью столицы Краснодарского края подняли флаг ФК «Краснодар». Флаг подняли в поддержку ФК «Краснодар», который сегодня провел встречу с московским «Динамо» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-Лиге.

Бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко отправили под арест на два месяца. Согласно материалам дела, Александр Нестеренко, исполняя обязанности руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы.

У экс-главы Кавказского района Виталия Очкаласова изъяли активы на 5,5 млрд руб. Решением суда конфисковано 13 компаний — крупных сельскохозяйственных и транспортных предприятий, выращивающих зерновые, зернобобовые и другие культуры в нескольких районах Краснодарского края.

Глава СКР затребовал доклад по уголовному делу о нападении на врача в Краснодаре. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах нападения на врача частной клиники в столице края.

В создание насыпного острова в Сочи вложат 250 млн руб. Искусственный остров площадью около 50 га планируют создать напротив Мацестинского виадука. На этой территории компания намерена возвести 1,5 млн кв. м недвижимости.

В Анапе за сутки со дна моря подняли 88 мешков с мазутом. За сутки водолазы совершили 166 спусков в районе устья реки Можепсин. В общей сложности в Анапе и Темрюкском районе из воды извлечено более 700 т замазученного грунта.

В Крыму проверяют готовность пляжей в Большой Ялте. Проверка пляжей к купальному сезону показала недочеты, которые предпринимателям нужно исправить за неделю.

На Кубани прозвенел последний звонок для 104 тыс. выпускников. В этом году в образовательных учреждениях Краснодарского края выпускаются 24,5 тыс. одиннадцатиклассников и 79,5 тыс. девятиклассников.

В Сочи световые арт-объекты к юбилею Победы оставят до конца 2025 года. Из 30 малых архитектурных форм, планируют оставить самые крупные: фотозону «Звезда с флагами» и копию монумента «Родина-мать зовет!», «Звезды», а также арт-объект «Арка». Голосование организовано в социальных сетях.