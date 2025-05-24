Глава СКР затребовал доклад по уголовному делу о нападении на врача в Краснодаре

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об установленных обстоятельствах нападения на врача частной клиники в столице края. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В Telegram-каналах сообщается, что в одном из медицинских учреждений в городе Краснодаре мужчина неславянской внешности спровоцировал конфликт с сотрудниками организации, после чего стал их оскорблять и избил врача. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алена Воробьева