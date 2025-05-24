На Кубани прозвенел последний звонок для 104 тысяч выпускников

Последний звонок в Краснодарском крае прозвенел сегодня для 104 тыс. выпускников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом году в образовательных учреждениях Краснодарского края выпускаются 24,5 тыс. одиннадцатиклассников и 79,5 тыс. девятиклассников.

28 тыс. выпускников 9 и 11 классов завершили обучение в 115 школах Краснодара. В школах Новороссийска последний звонок прозвенел сегодня для 5,6 тыс. одиннадцатиклассников и 4 тыс. девятиклассников. В Сочи завершили обучение 2,3 тыс. выпускников одиннадцатых классов и 7,7 тыс. девятиклассников.

За последние десять лет в Краснодарском крае построили 105 новых школ. Сейчас на Кубани функционируют 1,2 тыс. учреждений, где обучаются около 783,3 тыс. детей. В ближайшие годы ожидается возведение еще не менее 30 школ. Только в 2025 году в Краснодарском крае запланировано строительство 18 школ и 21 детского сада. На проектирование и возведение общеобразовательных учреждений на Кубани предусмотрено 28 млрд руб.

Алена Воробьева