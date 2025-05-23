Рассмотрение дела обвиняемого в смертельном ДТП Амала Ганбарова вновь перенесли

Первомайский райсуд Ижевска перенес судебное заседание по делу Амала Ганбарова, сбившего насмерть преподавателя ижевского вуза. Оно отложено на 19 июня из-за госпитализации обвиняемого, сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики. 7 мая дело Амала Ганбарова перенесли на сегодня из-за отсутствия адвоката подсудимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продление меры пресечения Амалу Ганбарову в виде заключения под стражей 5 февраля 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Продление меры пресечения Амалу Ганбарову в виде заключения под стражей 5 февраля 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, утром 31 января 34-летний Амал Ганбаров на BMW X5 насмерть сбил 59-летнюю преподавателя УдГАУ Елену Шляпникову. Она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе около Центральной мечети. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Обвиняемый возместил 4 млн руб. причиненного вреда. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. После этого дело с участием Амала Ганбарова взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. 26 марта Первомайский райсуд Ижевска принял решение назначить обвиняемому запрет определенных действий и его выпустили из СИЗО. Это связали с изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.