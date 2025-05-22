Главные новости за 22 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Краснодара планируют увеличить городской бюджет на 2025–2027 годы более чем на 220 млн руб. Дополнительные средства направят на озеленение и благоустройство города.

Замглавы Кубани Александру Нестеренко вменяют ущерб в 130 млн рублей. Чиновника задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при подписании актов о строительстве социальных объектов в новых регионах.

Более 30 улиц Краснодара временно останутся без света 23 мая. Отключение электроэнергии запланировано в период с 09:00 до 17:00.

Летний сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Россия официально утратила первенство в медальном зачете Сочи-2014. Это произошло после отклонения Федеральным судом Швейцарии апелляции биатлониста Евгения Устюгова о восстановлении олимпийских наград.

Отгрузка зерновых на юге России упала почти на 50% с начала года. За четыре месяца аграрии ЮФО реализовали порядка 3 млн т зерновых и зернобобовых.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство администрации Анапы об увеличении исковых требований к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение у Керченского пролива, до 545,9 млн руб.

В администрации Краснодара произошли кадровые перестановки. Новые назначения утвердили для Виталия Казликина, Павла Иванова и Андрея Измерова на заседании городской думы.

Стоимость строительства онкологического центра в Краснодарском крае, проект которого был анонсирован в 2018 году, выросла почти в четыре раза — с 15,9 млрд до 67,4 млрд руб.