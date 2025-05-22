Отгрузка зерновых на юге России упала почти на 50% с начала года

Сельскохозяйственные организации Южного федерального округа (ЮФО) в январе—апреле 2025 года существенно уменьшили отгрузку зерновых и зернобобовых культур собственного производства. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За четыре месяца аграрии ЮФО реализовали порядка 3 млн т зерновых и зернобобовых, что почти вдвое меньше показателя аналогичного периода 2024 года, когда объем составил 5,5 млн т. В апреле падение оказалось еще заметнее — 697,2 тыс. т против 1,71 млн т годом ранее, что означает снижение в 2,5 раза.

Единственным регионом, продемонстрировавшим положительную динамику, стала Адыгея, увеличившая отгрузки втрое — до 88,4 тыс. т. Краснодарский край сократил поставки на треть до 1,17 млн т, а Ростовская область — в 2,3 раза, до 1,12 млн т.

По пшенице южные регионы также показали отрицательную динамику — минус 45% (2,42 млн т). При этом Адыгея нарастила поставки в 4,2 раза, в то время как Ростовская область сократила отгрузки в 2,4 раза до 953,8 тыс. т, а Краснодарский край — на 36%, до 844 тыс. т.

Снижение коснулось и других культур. Реализация подсолнечника по всему югу упала на треть, до 619 тыс. т. В Ростовской области объемы уменьшились на 40% (266,8 тыс. т), в Краснодарском крае — почти на 50% (64,1 тыс. т).

Поставки кукурузы на зерно в южнороссийском регионе сократились в 2,6 раз, до 193,8 тыс. т. Краснодарский край уменьшил объемы в 2,8 раза, до 110 тыс. т, Ростовская область — в 2,7 раза, до 38,9 тыс. т.

Анна Гречко