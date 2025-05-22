Утром в четверг, 22 мая, в администрации Краснодара произошли кадровые перестановки. Новые назначения утвердили для Виталия Казликина, Павла Иванова и Андрея Измерова на заседании городской Думы, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

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Андрей Измеров возглавил департамент внутренней политики. Ранее он руководил управлением по связям с общественностью. Андрей Измеров — кадровый военный, около 20 лет служил во внутренних войсках, затем работал в органах внутренних дел, был заместителем главы администрации Кропоткина. На различных административных должностях в крае работает с начала 2000-х годов.

Виталий Казликин стал вице-мэром Краснодара. Ранее он возглавлял управление гражданской защиты администрации города. Виталий Казликин родился 15 февраля 1982 года в Краснодаре. Окончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Занимал различные должности в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, стаж службы в Государственной противопожарной службе 20 лет. Управление гражданской защиты возглавил в 2020 году.

Виталия Казликина на посту руководителя управления сменил его первый заместитель Павел Иванов. Известно, что ранее он возглавлял ЦУКС МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков