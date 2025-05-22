Бюджет Краснодара на 2025-2027 годы увеличат более чем на 220 млн рублей

Власти Краснодара планируют увеличить городской бюджет на 2025–2027 годы более чем на 220 млн руб. Дополнительные средства направят на озеленение и благоустройство города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства будут направлены на благоустройство и озеленение. По словам градоначальника, в этом году в региональном конкурсе местных инициатив победили три общественные территории города.

Планируется благоустроить сквер «Российский» и пешеходную зону по ул. Комарова в поселке Российском. Кроме того, вдоль трамвайных путей по ул. Стасова от ул. Бургасской до ул. Ставропольской создадут новые пешеходные дорожки с лавочками и урнами.

«Благодаря компенсационному озеленению в список на высадку деревьев включены ул. Есенина и ул. Октябрьская (поселок Лазурный)»,— рассказал мэр.

Часть средств власти направят на приобретение техники: пожарного автомобиля для службы спасения, четырех машин для измельчения древесины и четырех машин для подвоза горячего питания в школы.

Вместе с тем, в поселке Белозерном планируют создать современную спортплощадку.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что семь общественных территорий Краснодара вынесли на голосование для благоустройства в 2026 году. Жителям города предлагалось выбрать одну из представленных зон в рамках онлайн-голосования.

Анна Гречко