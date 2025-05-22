Более 30 улиц Краснодара временно останутся без света 23 мая

Завтра, 23 мая, в Краснодаре временно останутся без света жители 31 улицы города. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение электроэнергии запланировано в период с 09:00 до 17:00. Подача электричества будет ограничена по улицам: Берлизова, Кубанонабережная, Севастопольская, Власова, Ткачева, Шаляпина, Пригородная, Седина, Российская, Криничная, Суворова, Фадеева, Ярославского, Бабушкина, Покровская, Становая, Губкина, Братьев Черников, Екатериновская, Звенигородская, Беговая, Тополиная, Круговая, Семеновская, Средняя, Чехова, Янковского, Чапаева, 1-й Тихорецкий проезд, 2-й Звенигородский проезд, 4-й Архангельский проезд.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина