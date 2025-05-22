Стоимость строительства онкоцентра в Краснодаре выросла до 67,4 млрд рублей

Стоимость строительства онкологического центра в Краснодарском крае, проект которого был анонсирован в 2018 году, выросла почти в четыре раза — с 15,9 млрд до 67,4 млрд руб. Об этом сообщает портал 93.RU со ссылкой на региональный департамент строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объект планируют возвести в районе поселков Знаменского и Новознаменского. Изначально завершение работ намечалось на 2026 год, однако до настоящего времени проект не получил федерального софинансирования, несмотря на регулярные обращения властей края в Минздрав РФ.

«Для реализации объекта требуется софинансирование из федерального бюджета. Для решения этого вопроса в адрес Министерства здравоохранения России ежегодно направляются бюджетные заявки на включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу», — рассказали в департаменте строительства.

Проектирование объекта вело АО «Гипроздрав» — столичная компания, специализирующаяся на научных исследованиях в области естественных и технических наук. Стоимость разработки проекта онкоцентра и радиологического центра составила 130 млн руб. По итогам 2024 года выручка «Гипроздрава» составила 273,6 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб. На счету компании 227 госконтрактов на общую сумму 4,5 млрд руб. Среди них — проект краевого центра реабилитации в Динской и лечебно-диагностического корпуса в Краснодаре.

По последним данным администрации, на первом этапе планируется строительство зданий стационара на 890 коек, поликлиники на 750 посещений в смену и радиологического центра на 275 коек. В составе онкоцентра предусмотрено 12 функциональных блоков: учебный центр, отделения диагностики, приема, операционные, интенсивной терапии, стерилизации, лабораторной диагностики и др., включая три вида стационаров — онкохирургический, химиотерапевтический и онкогематологический.

Вячеслав Рыжков