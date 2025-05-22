Главные новости за 22 мая. Новороссийск
В Новороссийске выплатили компенсацию после атаки БПЛА 375 жителям.
Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Новороссийска Андрея Кравченко.
Власти Анапы увеличили требования к владельцам затонувших танкеров.
В Геленджике на компенсацию вырубки краснокнижных растений выделят 47 млн руб.
В Новороссийске на подготовку к отопительному сезону выделят 400 млн руб.
«Терра-Н» построит новую емкость под размещение отходов в Новороссийске.
В Новороссийске увеличат количество мусоровозов в летний сезон.
«Черноморец» может заявить стадион в Краснодаре для участия в РПЛ.
«Черноморец» не обращался в краевой Минспорт по лицензированию стадиона «Кубань».
В Новороссийске алиментщик потерял квартиру в уплату долга в 1,2 млн руб.